Rio Acre baixa ainda mais e fica a 5 centímetros de marca histórica

O nível do Rio Acre continua baixando em Rio Branco e próximo de atingir a menor marca da história. A Defesa Civil informou na manhã desta sexta-feira, 30, que o manancial baixou mais um centímetro e mede 1,30m. A cota significa apenas cinco centímetros do menor registro do rio na capital acreana em toda a história, quando, em outubro de 2022, foi alcançada a marca de 1,25m.

Já é consenso entre os integrantes da Defesa Civil de que a marca será alcançada este ano, fazendo com que a capital tenha um novo recorde negativo. A preocupação se torna ainda maior pelo fato do verão amazônico, caracterizado pela falta de chuvas, ainda durar todo o mês de setembro e outubro.

A navegabilidade e o acesso das comunidades rurais a insumos levados por via fluvial estão comprometidos, o que fez com que governo do estado e a prefeitura de Rio Branco decretassem situação de emergência.