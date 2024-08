Rio Acre atinge o quarto menor nível de agosto dos últimos 14 anos

Um levantamento da Defesa Civil de Rio Branco mostra que o nível do Rio Acre na capital acreana é um dos mais baixos para o mês de agosto em mais de uma década.

Com o nível de 1,44m nesta terça-feira, 13, o que significa apenas 19 centímetros da menor cota histórica de 1,25m alcançado em outubro de 2022, o manancial “caminha” para bater um novo recorde negativo.

Conforme os dados da Defesa Civil, nos últimos 14 anos, apenas em três anos o nível do Rio ficou abaixo do registrado na manhã de hoje durante o mês de agosto. Em 2013, o nível chegou a 1,36m no dia 24. Já em 2016, o nível mais baixo foi registrado no dia 11 com uma marca de 1,32m. O último registro abaixo da atual cota foi no dia 29 de agosto, quando o nível chegou a 1,33m. No passado, por exemplo, a menor cota no mês de agosto foi de 1,50m, no último dia do mês.

A possibilidade de escassez dos recursos hídricos e a dificuldade de navegação no Rio, que dificulta o transporte e escoamento da produção, fizeram com que o governo do estado e a prefeitura de Rio Branco decretassem Situação de Emergência.