Reinaldo faz dois, e Grêmio vira sobre o Fluminense em ida da Libertadores

O Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta terça-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Lima abriu o placar para o Fluminense já no segundo tempo e Reinaldo empatou para o Grêmio de pênalti. Aos 31, Reinaldo apareceu de novo, dessa vez de falta, para virar o jogo.

No fim do jogo, aos 38 minutos, o zagueiro gremista Rodrigo Ely foi expulso por agressão a Ganso. Mas, mesmo com um a menos, o Grêmio conseguiu manter o resultado.

Com a vitória, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro na próxima semana com vantagem. Agora o Imortal precisa apenas de um empate no jogo de volta para garantir a classificação às quartas de final. Já o Fluminense precisa vencer por dois gols ou mais de diferença. Caso o Tricolor carioca vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Próximos jogos

O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores será na próxima terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Antes disso, as equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Corinthians, no sábado (17), em casa, no Maracanã. Também no sábado (17), o Grêmio enfrenta o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo

Com os termômetros marcando oito graus em Curitiba, o primeiro tempo entre Grêmio e Fluminense demorou para esquentar. As equipes chegaram a criar, mas os primeiros minutos de jogo não tiveram chances claras de gol.

Só aos 23 minutos saiu a primeira boa chance pelo lado do Fluminense. Samuel Xavier cobrou falta rasteira na área, e Arias apareceu livre batendo de primeira. Rodrigo Ely tirou a bola em cima da linha e evitou o gol.

O Grêmio respondeu pouco depois. Pavón mandou uma bomba de fora da área, mas a bola foi para fora. A partir daí, o Imortal passou a ter mais posse de bola e a finalizar mais. Dodi, Soteldo e João Pedro tiveram chance de abrir o placar, mas o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

Na segunda etapa, o placar não se manteve zerado por muito tempo. Aos 12 minutos, Ganso cruzou na medida para Lima que deu um voleio para abrir o placar. O meia tinha acabado de entrar no jogo, substituindo Keno que sentiu dores aos 10 minutos.

O Grêmio passou a pressionar buscando o empate e a pressão funcionou aos 25 minutos. O árbitro marcou pênalti de Esquerdinha por mão na bola após cruzamento de Soteldo. Reinaldo foi para a cobrança e converteu com uma bomba no ângulo para empatar a partida.

A equipe de Renato Gaúcho continuou pressionando e, aos 31, conseguiu a virada com mais um gol de Reinaldo, dessa vez de falta.

Em uma cobrança de escanteio, Ganso caiu no gramado reclamando de falta de Rodrigo Ely fora da disputa de bola. Após revisão na cabine do VAR, o árbitro expulsou o zagueiro do Grêmio por agressão.

Com um a menos nos minutos finais, o Grêmio se fechou como conseguiu e segurou o resultado, garantindo o 2 a 1 e vantagem no placar para o jogo de volta.

Freguesia?

Com esse resultado pela Libertadores, o Grêmio chegou a oito vitórias seguidas sobre o Fluminense. O Tricolor carioca não sabe o que é vencer o Imortal desde 2019.

Dessas oito partidas, sete foram pelo Campeonato Brasileiro e só uma teve placar mais elástico, de 3 a 2. Todas as outras terminaram em 1 a 0 ou 2 a 1 para o Grêmio.