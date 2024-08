Quinze celulares roubados em julho são recuperados no Acre

A Delegacia de Combate a Roubo e Extorsão (DCORE) da Polícia Civil do Estado do Acre divulgou nesta segunda-feira, 5, o balanço das investigações realizadas no mês de julho desde ano, que resultaram na localização e apreensão de 15 aparelhos celulares que haviam sido roubados nesse período.

De acordo com a instituição, além da recuperação dos aparelhos, as pessoas encontradas na posse dos celulares foram intimadas e ouvidas pela Polícia Civil. A Autoridade Policial destacou a importância de adquirir produtos de origem lícita, alertando que a compra de aparelhos sem comprovação de procedência pode configurar o crime de receptação, conforme previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro: Art. 180** – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: **Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso de investigar e apurar crimes de roubo e outros delitos relacionados. A instituição segue empenhada em garantir a justiça e a segurança pública, buscando responsabilizar todos os envolvidos em atividades criminosas.