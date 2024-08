Projeto cidadão: mais de 400 casais se unem na ExpoAcre Juruá 2024

Neste sábado, 3, no Estádio Arena do Juruá, como parte da programação da Expoacre Juruá 2024, o Tribunal de Justiça com o apoio do governo do Estado, celebrou o casamento de 400 casais. Entre os pares há histórias de amor, que encontram amparo na cidadania garantida por meio do Casamento Coletivo do T.J.

“A importância de realização de mais um casamento é a legalidade. A realização de casamentos coletivos é um instrumento de cidadania e de acesso à justiça, de regularização e de proteção de direitos, mas é necessário que todos esses parceiros estejam envolvidos numa mesma direção, no mesmo caminho, para proporcionar cidadania. A gente já está proporcionando esse momento há 29 anos no Acre”, destacou a Desembargadora Eva Evangelista.

Meiriane da Silva Souza, de 18 anos e Alain Silva, de 16, já moram juntos e legalizaram a situação. ” O amor está acima de tudo, não importa a idade. E para a gente servir uma vida religiosa como a gente quer servir tem que estar conforme a palavra de Deus. Então o que nos motivou foi o amor em primeiro lugar e depois isso” relata ele

Margarida Néria da Silva, de 83 anos, casou feliz da vida com João da Silva. Para mim esse dia é inesquecível. Então, felicidade, porque eu me encontro ao lado do homem que eu amo. E agora só nos resta ser feliz. Em nome de Jesus. Eu vou ser uma mulher feliz, fervorosa, no amor, na felicidade, na nossa união. Eu estou feliz, muito feliz, que hoje tem uma mulher que vai cuidar de mim e eu vou cuidar dela. Pela idade que nós estamos, até 83 anos, nós temos que se cuidar um pro outro, né? Na doença, na saúde, né? Eu não queria passar minha vida amigada,que é uma vida que não é provável diante de Deus, né? Então a gente resolveu, vamos casar e hoje estamos casando. No nome de Jesus”, celebrou a noiva.

O juiz Erick Farah, que é diretor do Foro da Comarca de Cruzeiro do Sul, foi o celebrante dos casamentos. O magistrado ressalta que o acesso à desburocratização do casamento é a garantia de direitos.

“É sempre uma satisfação muito grande fazer essa cerimônia e ver felicidade no rosto das pessoas. O casamento é um trabalho social importante, uma instituição importante para a família e resolve diversos aspectos da vida prática e eventos da vida que giram em torno dele. De modo que a celebração do casamento é um ato valioso pelo emocional, que está em torno da família, mas também por aspectos práticos da vida e de eventos que a vida traz”, destacou.