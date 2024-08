Primeiro paciente recebe vacina contra câncer de pulmão no Reino Unido

Um paciente com câncer de pulmão no Reino Unido é o primeiro a receber uma nova vacina contra o tumor. O imunizante foi desenvolvido pela BioNTech, empresa alemã de biotecnologia, e foi projetado para preparar o sistema imunológico para reconhecer e combater as células cancerígenas.

A imunoterapia utiliza um RNA mensageiro (mRNA) para apresentar marcadores tumorais comuns no câncer de pulmão de células não pequenas ao sistema imunológico do paciente. Isso faz com que o paciente crie imunidade contra as células tumorais que expressam esses marcadores. O diferencial dessa terapia é que ela reduz o risco de toxicidade para células saudáveis e não cancerígenas, em comparação com a quimioterapia que, geralmente, afeta células saudáveis e tumorais ao mesmo tempo, trazendo uma série de efeitos colaterais.

A vacina agora entrará em fase de ensaios clínicos para investigar se o imunizante, chamado BNT116, é seguro e bem tolerado. O estudo incluirá pacientes em diferentes estágios do câncer de pulmão de células não pequenas antes da cirurgia ou radioterapia (estágios 2 e 3) até a doença em estágio avançado (estágio 4) ou câncer recorrente.

“Esperamos que isso forneça uma oportunidade para melhorar ainda mais os resultados para nossos pacientes com NSCLC, seja em estágios iniciais ou avançados”, afirma Siow Ming Lee, líder do estudo no Reino Unido e professor de Oncologia Médica na University College London. Aproximadamente 130 participantes serão inscritos no estudo em 34 locais de pesquisa em sete países, com seis locais selecionados no Reino Unido.