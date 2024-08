PRF apreende quase 500kg de drogas em caminhão na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã desta segunda-feira (05), realizou mais uma apreensão histórica no estado. Mais de 445 kg de skunk foram apreendidos no município de Pimenta Bueno/RO.

Durante uma fiscalização, a equipe recebeu a informação de que uma motocicleta estaria saindo de uma região de fronteira, possivelmente transportando drogas ilícitas ou dando apoio para tal transporte, e passaria pela cidade de Pimenta Bueno/RO.

Com base nessas informações, a equipe se posicionou para aguardar a passagem da motocicleta. Minutos depois, a motocicleta foi abordada. O condutor afirmou residir em São Paulo e possuir uma empresa de vendas de tecidos. Relatou ter passado cerca de 15 dias em Ji-Paraná/RO entregando amostras e que comprou a motocicleta apenas para essa viagem, planejando vendê-la em São Paulo para adquirir um automóvel.

Ao questionar o condutor sobre detalhes da viagem, como locais de hospedagem e lojas visitadas, ele demonstrou nervosismo e forneceu respostas inconsistentes. Após novas perguntas, alterou sua versão, afirmando também ter ido a Rio Branco.

Logo em seguida, a equipe recebeu informações indicando que a motocicleta estava acompanhada por um caminhão. O caminhão foi localizado em um comércio às margens da BR 364, no Km 160. Durante a abordagem, o motorista do caminhão informou que estava vindo de Porto Velho e transportava pneus para São Paulo.

A vistoria revelou que os conjuntos de pneus transportados pesavam mais do que o declarado e que a documentação fiscal estava inconsistente. Após solicitar que o condutor do caminhão retornasse a uma borracharia em Pimenta Bueno para uma inspeção mais detalhada, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha escondidos no interior dos pneus. No total, foram encontrados 396 tabletes.

Ao todo, foram apreendidos 445,78 kg de skunk. Os condutores foram presos por tráfico de drogas e ficarão à disposição da Autoridade Policial. A droga foi encaminhada à Polícia Judiciária para destruição.

Fonte: Assessoria PRF