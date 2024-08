Presos ligados ao CV tentam fugir do presídio de Cruzeiro do Sul

Neste domingo, 4, foi registrada uma tentativa de fuga de presos do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. Os detentos tentaram se evadir da cela 8 do bloco 7, onde ficam os faccionados do Comando Vermelho.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária- Iapen, os Policiais Penais de plantão perceberam uma movimentação suspeita no bloco 7. Ao checarem a situação, flagraram que os presos da cela 8, tentavam fugir por um buraco feito na parede da cela em que estavam. “O policial efetuou um disparo de advertência e os presos recuaram. A tentativa de fuga dos presos foi impedida devido a rápida ação por parte da Polícia Penal”, relata o Iapen, por meio da Assessoria de Comunicação, sem citar o número de detentos que fugiria.

Desde meados de julho as forças de segurança, por meio do serviço de inteligência têm informações de que haveria alguma movimentação dos presos durante a Expoacre Juruá. No dia 15 de julho, representantes da secretaria de Segurança Polícia Pública, Polícia Militar, Polícia Federal, direção do presídio Manoel Nery e Comando de Fronteira Juruá / 61° Batalhão de Infantaria de Selva -BIS e outras Forças Federais, se reuniram e elaboraram um Plano de Contingência. Nos dias subsequentes fizeram barreiras em vários pontos de Cruzeiro do Sul, revistas nos veículos e em alguns casos, aos motoristas e passageiros.

“A Expoacre Juruá nos acende um alerta onde as ações são reforçadas, tanto como revistas quanto de vigilância e monitoramento na parte externa da penitenciária 24 horas por dia. Será cobrado também dos que estão no regime semiaberto por monitoração eletrônica, e o nosso pessoal vai estar em atividade com aqueles que estiverem fora de seu domicílio, ou em áreas de exclusão e será relatado. Em alguns casos, até possível condução a delegacia ou ao presídio”, explicou logo após a reunião do dia 15, o diretor do presídio Manoel Nery, Elves Barros