Presidente do Conselho Regional de Economia declara apoio a Bocalom: “o trabalho tem que continuar”

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), se reuniram nessa quinta-feira (29) com representantes do Conselho Regional de Economia (Corecon/Acre). O encontro aconteceu na sede do Partido Liberal (PL), no bairro Bosque.

Durante a reunião, Elino Silva de Mendonça, presidente do Corecon/Acre, confirmou apoio à reeleição de Bocalom, pauta amplamente discutida e aprovado pela maioria dos profissionais que fazem parte do conselho.

“Boa parte dos integrantes do Corecon estão apoiando a candidatura do prefeito Bocalom. Isso já foi conversado com toda classe. Estão com o Bocalom e com o Alysson Bestene. O trabalho da gestão do atual prefeito deve continuar”, disse Mendonça.

Bocalom ressaltou a importância dos economistas na administração pública, lembrando que poucos gestores valorizaram a contribuição desses profissionais para a gestão municipal da capital acreana.