Polícia Militar apreende cinco quilos de entorpecentes no bairro São Francisco

Policiais militares do 3° Batalhão apreenderam cinco quilos de entorpecentes na sexta-feira, 09, no bairro São Francisco.

Os militares receberam informações e características de um veículo que estaria fazendo o transporte de entorpecentes na região da parte alta da cidade.

Os policiais realizaram patrulhamento e avistaram um veículo com as mesmas características informadas no bairro São Francisco, após abordagem e conversa com o condutor foi realizada uma busca veicular sendo encontrado, no interior do carro, substâncias aparentando ser cocaína, totalizando cinco quilos.

Os militares encaminharam o envolvido e o material entorpecente à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC