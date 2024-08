PM apreende 1 kg de skunk dentro de residência em Rio Branco

Policiais Militares do CP-Choque do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam um quilograma de skunk na noite desta terça-feira, 27. A droga estava em posse de um criminoso não identificado, na Rua Severino Israel de Lira, no bairro Portão da Amazônia, em Rio Branco.

A guarnição policial realizava patrulhamento de rotina na região quando um cidadão, ao avistar a viatura, saiu correndo carregando uma sacola plástica, que aparentava conter substância entorpecente.

Os Militares conseguiram observar o homem entrando em uma residência abandonada e adentraram o imóvel na tentativa de prendê-lo. No entanto, ele já havia fugido. Durante a busca no interior da casa, os policiais encontraram 1 kg de skunk e duas balanças de precisão.

O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.