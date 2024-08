Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, cumpre na manhã desta terça-feira (13) um mandado de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros contra suspeitos ligados a um esquema de lavagem de dinheiro operacionalizada pela máfia italiana no Rio Grande do Norte.

Segundo apurado pelas autoridades, a máfia italiana se utilizava de empresas fantasmas e laranjas para movimentar e esconder dinheiro ilícito proveniente de atividades ilegais internacionais.

Ao todo, cerca de R$ 300 milhões (cerca de 55 milhões de euros) teriam sido injetados no Brasil. A quantia teria sido utilizada para a compra de propriedades e inserção no meio imobiliário e financeiro brasileiro.

A operação também conta com apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanza de Palermo, da Itália. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo também coordena, nesta terça-feira (13), 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça, com ligação ao grupo organizado atuante no Brasil.

Cerca de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados para a ação que acontece no Brasil e no exterior.

Buscando a desarticulação total do esquema, a Justiça Federal também autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas.

Denominada “Operação Arancia”, os mandados estão sendo cumpridos no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e no Piauí. Entre os crimes investigados estão associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias mafiosas.

As investigações contra a presença da máfia italiana no Rio Grande do Norte tiveram início ainda em 2022, estado onde os envolvidos no esquema criminoso já atuariam há quase uma década.