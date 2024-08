Polícia Civil captura foragida por duplo homicídio em Brasileia

Em uma operação integrada na última terça-feira, 27, entre a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Núcleo Especial de Investigação Criminal (NEIC) de Brasileia, a Polícia Civil do Acre conseguiu capturar N.P.L., foragida da comarca de Brasileia, acusada de duplo homicídio ocorrido em fevereiro de 2024.

O caso veio à tona durante a enchente que afetou o município de Brasileia, quando moradores do Ramal Nazaré, situado na parte alta da cidade, avistaram dois corpos em avançado estado de decomposição em um local de difícil acesso, dentro de um igarapé. A Polícia Civil foi imediatamente acionada, e uma equipe de agentes, juntamente com o Corpo de Bombeiros, dirigiu-se ao local. Dada a complexidade do acesso, foi necessário o uso de um barco para retirar os corpos, que estavam próximos um do outro na água.

As investigações apontaram que N.P.L. teve participação ativa no crime, sendo responsável por atrair as vítimas para a emboscada. Após a identificação dos responsáveis, dois autores do crime foram presos, e a captura de N.P.L., ocorrida na manhã de hoje, representa um desdobramento significativo das investigações. Ela foi encontrada no Bairro Cadeia Velha, no 1º Distrito da capital, Rio Branco, e no momento da prisão, estava em posse de uma quantidade considerável de Skank, um tipo de entorpecente.

Além do mandado de prisão pelo crime de homicídio, N.P.L. também tinha outros dois mandados em aberto, um por tráfico de drogas e organização criminosa, e outro por rompimento de tornozeleira eletrônica. A operação conjunta entre a DHPP e o NEIC reafirma o compromisso da Polícia Civil do Acre em combater a criminalidade e garantir a segurança da população.

Fonte: Ascom/PCAC