Polícia Civil captura criminoso envolvido em roubos de camionetes destinadas à Bolívia

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do setor de investigação da Delegacia Geral de Senador Guiomard, efetuou na manhã desta sexta-feira, 30, a prisão de N. R. A. M., de 22 anos, que estava foragido há mais de um mês. O suspeito é acusado de praticar pelo menos dois roubos com uso de arma de fogo e mediante restrição de liberdade das vítimas, em parceria com outros membros de uma organização criminosa.

Os crimes foram cometidos no município de Senador Guiomard, e o grupo criminoso ao qual N. R. A. M. pertence tem como principal objetivo o roubo de veículos, especialmente camionetes, para serem levadas à Bolívia, onde parte da organização se encontra estabelecida.

A prisão de N. R. A. M. foi possível após uma investigação minuciosa que conseguiu localizar o paradeiro do suspeito e cumprir o mandado de prisão preventiva que já estava em vigor. A investigação revelou o modus operandi do grupo, que atua de forma organizada e violenta, colocando em risco a segurança dos moradores da região.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Rômulo Barros, destacou a importância da captura de N. R. A. M. para o desmantelamento do grupo criminoso, afirmando que a prisão representa um golpe significativo contra a rede de roubo e tráfico de veículos para o exterior. “A atuação rápida e eficaz da nossa equipe é fundamental para garantir a segurança da população e coibir o avanço dessas organizações criminosas em nossa região”, declarou Barros.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito será encaminhado à Audiência de Custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para os trâmites legais.

A Polícia Civil continua com as investigações para localizar e prender os demais membros do grupo criminoso, reforçando seu compromisso com a segurança e a justiça no estado do Acre.

Fonte: Ascom/PCAC