“Pior dor do mundo”: saiba o que é neuralgia do trigêmeo, quais os sintomas e o tratamento

A neuralgia do trigêmeo é caracterizada por uma dor crônica facial e afeta, especificamente, o nervo trigêmeo da face, responsável pela mastigação e sensibilidade. A condição é caracterizada como “a pior dor do mundo“, podendo perdurar por meses e ser incapacitante, ou seja, impedir o paciente de realizar suas atividades profissionais e sociais.

Segundo o Manual MSD, referência médica publicada pela empresa farmacêutica Merck & Co., a causa da neuralgia do trigêmeo é o posicionamento anormal de uma artéria que comprime o nervo do trigêmeo. Essa compressão leva à dor aguda e intensa na parte inferior da face, podendo afetar apenas um lado do rosto ou ambos.

O quadro é mais frequente em mulheres adultas, mas também pode afetar homens e idosos. Em alguns casos, a neuralgia do trigêmeo pode ser consequência de uma lesão dos nervos causada pela esclerose múltipla. Em raras situações, a condição é resultante de um tumor que comprime o nervo do trigêmeo.

Quais são os sintomas da neuralgia do trigêmeo?

De acordo com a Mayo Clinic, — organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos, localizada em Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos — os sintomas da neuralgia do trigêmeo podem incluir um ou mais dos seguintes padrões:

• Episódios de dor intensa, pulsada ou em “pontadas”, que se assemelham a um choque elétrico;

• Episódios de dor repentina ou desencadeada pelo toque no rosto;

• Episódios de dor que duram segundos ou vários minutos;

• Espasmos faciais;

• Episódios de dor que duram dias, meses ou anos. Alguns pacientes chegam a não ter períodos sem dor;

• Dor nas regiões da mandíbula, dentes, gengivas ou lábios;

• Dor em um lado do rosto;

• Em casos raros, dor durante o sono.

Fatores banais podem desencadear a dor da neuralgia do trigêmeo

Segundo a Mayo Clinic, existem alguns fatores banais que podem ser “gatilhos” para a dor da neuralgia do trigêmeo. É o caso de:

• Escovar os dentes;

• Tocar o rosto;

• Barbear-se;

• Comer e beber;

• Conversar;

• Passar maquiagem;

• Sorrir;

• Lavar o rosto;

• Sentir a brisa tocar o rosto.

Quando procurar um médico e como é feito o diagnóstico?

É importante buscar ajuda médica quando notar alguns dos sintomas padrões de neuralgia do trigêmeo, ou quando notar sensibilidade e dor duradoura ao tocar o rosto.

Segundo o Manual MSD, o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é feito através de exame neurológico, a partir do toque e exame físico do rosto e avaliação dos sintomas. A ressonância magnética também é importante para investigar as causas da condição, como sinais de esclerose múltipla ou tumor.

Tratamento da neuralgia do trigêmeo

O tratamento da neuralgia do trigêmeo é geralmente feito com o uso de medicamentos anticonvulsionantes, que ajudam a estabilizar as membranas das células nervosas. Relaxantes musculares podem ser usados sozinhos ou combinados com outros remédios.

Também existem opções cirúrgicas para neuralgia do trigêmeo, com o foco de controlar a dor e melhorar a qualidade de vida do paciente.