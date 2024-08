Pescador fica três dias encalhado na lama após seca no Rio Solimões; veja vídeo do resgate

O pescador Belmiro Tavares, de 86 anos, foi resgatado na segunda-feira (29), após três dias encalhado em um buraco de lama no Rio Solimões, na cidade de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. As imagens mostram o momento em que o homem é encontrado nas buscas com apoio de drones da Defesa Civil Municipal.

O amazonense estava há quase uma semana desaparecido, visto pela última vez por familiares no dia 23 de julho, quando deixou a residência, no distrito de Santa Rita do Well, para pescar e não retornou. Depois de quatro dias, a Secretaria Municipal de Proteção e a Defesa civil de São Paulo de Olivença receberam a notificação do desaparecimento do idoso e, no dia seguinte, iniciaram as buscas.

O ribeirinho foi encontrado há 7 quilômetros da sua residência, em um trecho seco do Rio Solimões. A Defesa Civil informou que foram feitos atendimentos médicos no local e o pescador foi encontrado encalhado com dificuldades de se locomover. Belmiro deixou a canoa que usa diariamente para pescas e não conseguiu retornar antes da rápida descida do rio.

Veja o vídeo

Após três dias do resgate, o homem seguem internado no hospital municipal Robert Paul Backsmann e tem quadro estável.

Neste ano, a seca do estado veio antes do esperado. De acordo com dados dos sistemas de monitoramento os impactos são sentidos a partir deste mês de julho.

São Paulo de Olivença e as outras 10 cidades do Alto Solimões estão em emergência devido às secas. Outros nove municípios, nas calhas do Purus e Juruá, também estão em emergência, segundo decreto do governador Wilson Lima, em 5 de julho.