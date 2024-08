Pelo menos 30 morrem em ataque aéreo israelense contra escolas em Gaza

Pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas depois que ataques aéreos israelenses atingiram duas escolas no bairro de Al-Nasr em Gaza, de acordo com a Defesa Civil Palestina.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil Palestina, disse à CNN que a maioria dos corpos recuperados são mulheres e crianças. Equipes de resgate ainda estão procurando por pessoas desaparecidas sob os escombros, disse ele.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) e a Agência de Segurança de Israel emitiram uma declaração reivindicando a responsabilidade pelo ataque, afirmando que eles tinham como alvo “terroristas operando dentro dos centros de comando e controle do Hamas” que estavam “incorporados” nas escolas.

Autoridades palestinas disseram à CNN que Israel não deu nenhum aviso aos civis antes que os ataques aéreos ocorressem.

“Se um aviso tivesse sido dado, o número de mortes teria sido menor”, disse Basal.

Um jornalista local disse à CNN que os prédios, que eram adjacentes uns aos outros, abrigavam centenas de pessoas deslocadas, principalmente mulheres e crianças. Ambas as escolas ficavam em uma área residencial densamente povoada

A ala norte da Escola Al-Nasr, que consistia em três andares, foi destruída, disse o jornalista local, ao lado do andar térreo da Escola Hassan Salama.

Vídeos obtidos pela CNN da área mostram destruição extensa e corpos mortos em um pátio escolar após o ataque israelense. Nos vídeos, médicos e socorristas carregam crianças feridas para ambulâncias que as aguardam.

Os militares israelenses não responderam às perguntas da CNN sobre o número de membros do Hamas ou civis que foram mortos no ataque. A CNN também perguntou à FDI se ela deu um aviso aos civis antes do ataque

O número de mortos pela ação militar israelense em Gaza desde 7 de outubro chegou a 39.583 , com mais 91.398 pessoas feridas, de acordo com o Ministério da Saúde em Gaza. Israel lançou a ação em Gaza após os ataques do Hamas, que mataram cerca de 1.200 pessoas.