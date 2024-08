Passageiros trancam em banheiro bebê que chorava durante voo

Duas passageiras de um avião trancaram no banheiro da aeronave o neto de um cidadão desconhecido que estava chorando durante o voo, causando indignação na China e desencadeando um acalorado debate online sobre como lidar com crianças em espaços públicos.

O incidente se tornou viral esta semana depois que uma das duas mulheres envolvidas postou um vídeo nas redes sociais chinesas, que as mostrava dentro de um banheiro trancado com a menina chorando, que parecia ter cerca de um ano de idade.

“Não vamos deixar você sair a menos que pare de chorar”, disse uma mulher sentada no vaso sanitário à criança enquanto lutava para sair do colo do adulto e estender a mão para a porta, de acordo com o vídeo postado no Douyin, a versão chinesa do TikTok.

Quando a menina parou de chorar, a mulher que filmava o vídeo a pegou no colo e disse: “Se você fizer barulho de novo, a gente volta (ao banheiro)”.

O incidente ocorreu em 24 de agosto a bordo de um voo da Juneyao Airlines da cidade de Guiyang, no sudoeste, para Xangai.

A criança estava voando com os avós e chorou sem parar durante o voo de quase três horas, informou a companhia aérea em comunicado. Os dois passageiros levaram a criança ao banheiro para “educá-la” com o consentimento da avó, acrescenta o comunicado.

Mas um dia depois, à medida que as críticas aumentavam, o departamento de atendimento ao cliente da companhia aérea pediu desculpas pelo incidente e pela “supervisão da tripulação”, acrescentando que condenava o comportamento das duas passageiras, de acordo com o jornal estatal Southern Metropolis Daily.

Uma das mulheres, que publicou o vídeo online, disse que a sua intenção era garantir um “voo tranquilo” aos restantes passageiros. Mas sua postagem rapidamente encontrou uma reação negativa, com muitos usuários acusando-a de ser cruel e intimidar a criança. O vídeo foi excluído posteriormente.

“Adultos na faixa dos 30 anos podem ter colapsos emocionais, mas as pessoas não permitem que crianças pequenas tenham os seus”, disse um comentário na plataforma chinesa Weibo, semelhante ao X, que atraiu milhares de curtidas.

“Todos nós já fomos crianças… Não seja um adulto de sangue frio”, dizia outro comentário.

Muitos outros expressaram preocupação de que o incidente possa impactar negativamente a saúde mental da criança.

Vários meios de comunicação estatais chineses também se manifestaram, acusando as duas mulheres de comportamento “inadequado” e apelando a uma “maior compreensão” do público em relação às crianças pequenas que não conseguem controlar as suas emoções.

Nos últimos anos, as queixas sobre crianças chorando ou agindo mal em voos e trens têm sido regularmente tendência nas redes sociais chinesas, com muitos acusando os pais de não fazerem o suficiente para controlar o comportamento dos seus filhos.

Estes incidentes alimentaram um debate contínuo sobre a parentalidade em locais públicos na China, onde o governo tenta desesperadamente persuadir os casais a terem mais filhos.