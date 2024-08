Paris 2024: Tatiana Weston-Webb vence Caitlin Simmers e vai às quartas do surfe

Tatiana Weston-Webb está nas quartas de final do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris! Na tarde desta quinta-feira (1), a brasileira eliminou a americana Caitlin Simmers e garantiu a classificação para a próxima fase da competição, que acontece em Teahupo’o, no Taiti.

A brasileira dominou as ondas e conseguiu abrir boa vantagem para a adversária desde o começo da bateria. Tati conseguiu boas manobras, com direito a um bom tubo, e somou duas vezes a nota 6.17, totalizando 12.34. Enquanto isso, a americana encontrou dificuldades e teve 1.50 e 0.43 como melhores nota, e terminou a bateria com 1.93.

Com a vitória, Tatiana Weston-Webb agora enfrenta Nadia Erostarbe nas quartas de final do torneio. A espanhola eliminou a japonesa Shino Matsuda por 8.34 a 5.84.

O duelo das quartas de final está previsto para às 22h24 (de Brasília).