Paralimpíada: Ricardo Mendonça conquista o terceiro ouro para o Brasil

O Brasil conquistou sua terceira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Nesta sexta-feira (30), Ricardo Mendonça fez o melhor tempo nos 100m da classe T37 (paralisados cerebrais).

O brasileiro marcou o tempo de 11seg07 para garantir o lugar mais alto do pódio. Na mesma prova, Christian Gabriel fez 11seg45, ficando na quarta posição, enquanto Edson Cavalcante terminou em quinto lugar, com tempo de 11seg47.

Na classificatória do atletismo, Mendonça também liderou com tempo de 11seg47, seguido por Cavalcante, com 11seg33. O terceiro melhor foi o indonésio Saptoyogo Purnomo, com 11seg35. Christian Gabriel veio ligeiramente atrás, com 11seg38.

“Eu fiz o que tinha que fazer, tentei correr o mais rápido possível. Como diz meu treinador, final não tem corrida bonita, tem corrida rápida. E essa foi rápida o suficiente para trazer o ouro para gente”, comentou o atleta após a conquista do ouro.

Até o momento, o Brasil aparece no top-3 do quadro de medalhas, com nove conquistas paralímpicas em Paris: são quatro medalhas no atletismo, quatro na natação, e uma medalha no tênis de mesa.