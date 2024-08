Ouro, rubis e pedras brasileiras: a bota de R$ 130 mil da Festa do Peão de Barretos

Um par de botas é vendido por R$ 130 mil na Festa do Peão de Barretos de 2024. A peça única é feita de forma artesanal na fábrica de Olívio Martins no interior de São Paulo.

Lançada em 2017, a bota é feita com couro de arraia, cobre degradê, elefante marfim, pó de ouro, brilhantes rubis orientais e pedras brasileiras, conforme a descrição.

À CNN, Olívio Martins disse que os seus produtos duram em média cinco a seis anos de uso diário e que só trabalha com couro exótico, certificado pelo Ibama. Há 21 anos no rodeio, a loja do empresário fica logo na entrada do Parque do Peão.