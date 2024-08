No Mercado Velho, Jenilson Leite promete revitalização do espaço aos comerciantes

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, visitou nesta terça-feira (27) Mercado Velho para tomar café com comerciantes e frequentadores do local. Durante a visita, Jenilson Leite destacou a importância histórica e cultural do Mercado Velho, um dos pontos mais visitados da cidade, mas expressou sua preocupação com o estado atual do espaço.

“Hoje vim ao Mercado Velho para tomar um café e conversar com as pessoas. Este é um dos lugares mais emblemáticos de Rio Branco, cheio de história e cultura. Mas, infelizmente, o que vejo aqui é um espaço público que não está recebendo a devida atenção”, afirmou Leite.

O médico durante a conversa com os comerciantes prometeu revitalizar o Mercado Velho, enfatizando a necessidade de melhorias significativas na segurança, limpeza e infraestrutura do local.

“Como candidato a prefeito, eu quero cuidar dos nossos espaços públicos, revitalizar lugares como o Mercado Velho, trazendo mais segurança, limpeza e vida para essas áreas tão importantes para a nossa cidade. Juntos, podemos transformar Rio Branco em um lugar onde todos se sintam orgulhosos de viver”, declarou Leite.