No interior do Acre, incêndio de grandes proporções destrói Centro Cultural

Na noite desta segunda-feira (5), um incêndio de grandes proporções destruiu o Centro Cultural Sérgio Souto, localizado no bairro do Bosque, em Sena Madureira, no interior do Acre, não houve registro de feridos.

O Centro Cultural, desativado há vários anos, foi completamente consumido pelo incêndio. A destruição total do prédio deixou os moradores da região em estado de alerta, temendo que as chamas pudessem se espalhar para suas casas. Imediatamente, os residentes acionaram o Corpo de Bombeiros.

A equipe de bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu controlar o incêndio, evitando que as chamas se propagassem para as residências próximas. A atuação rápida dos bombeiros foi crucial para evitar um desastre ainda maior.

Até o momento, as causas do incêndio permanecem desconhecidas. As autoridades estão realizando uma investigação para esclarecer o que pode ter provocado o início das chamas.