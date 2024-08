No Acre, cerca de 10 mil indígenas estão isolados por causa da seca nos rios

O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá e líder Ashaninka, Isaac Piyãko, gravou um vídeo alertando autoridades federais, estaduais e municipais sobre o isolamento de 10 mil indígenas no interior do estado em razão da seca nas hidrovias de acesso.

No vídeo direcionado ao presidente Lula, Weibe Tambeba (secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde), e à ministra da Saúde Nísia Trindade, Piyãnko diz que a seca prolongada na região do Alto Rio Juruá, no Acre, é um dos maiores problemas enfrentados pelos povos tradicionais da região, na história.

“Nós estamos já sem acesso à metade da nossa população, que são 20 mil habitantes. Nossa equipe não está conseguindo chegar aos territórios. Estamos vivendo esse ano um problema seríssimo, pedimos para as nossas autoridades parceiras, que possamos imediatamente nos unir e prevenir para que a gente não sofra uma situação ainda pior”, afirmou.

Veja o vídeo: