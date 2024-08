No AC, carros comprados de 31 de agosto a 20 de setembro terão isenção de IPVA

Após anunciar em coletiva no Parque de Exposições, o governador Gladson Cameli encaminhou a Assembleia Legislativa um projeto de lei que isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao exercício de 2024. O objetivo é aquecer a venda de veículos durante o período da ExpoAcre 2024.

A proposta destaca que ficam isentos do IPVA referente os veículos automotores novos, de qualquer espécie, adquiridos durante o período de 31 de agosto a 20 de setembro de 2024, em primeiro emplacamento. Para a fruição do benefício de que trata esta Lei, a aquisição deve ser efetuada em concessionária localizada no Estado ou por ela intermediada.

A intermediação deve ser comprovada por meio de informação constante da nota fiscal eletrônica de venda do veículo e o Poder Executivo estará autorizado a editar normas complementares para o cumprimento desta Lei.

De acordo com Marcelo Moura, presidente da ACISA, o projeto de lei é idêntico ao que foi posto em prática na Expoacre 2023, e deu certo. “O ano passado teve, foi muito bom, a gente conseguiu vender, comercializar bastante carro no período da feira. A lei tem que ser aprovada pela Assembleia essa semana para sair o decreto, mas a gente tá contando com isso, é um compromisso do governador”, disse.

A proposta deve ser analisada e votada ainda esta semana no plenário da casa. A expectativa é de aprovação sem questionamentos.