Neva em Santa Catarina pela 2ª vez em duas semanas; veja imagens

Nevou em Santa Catarina no sábado (24). A Defesa Civil do estado diz que o fenômeno aconteceu por uma combinação das baixas temperaturas com a umidade. Esta é a segunda vez em duas semanas que neva em Santa Catarina.

O que aconteceu

A Defesa Civil do estado afirma que o estado vive mudança brusca no tempo desde sexta-feira (23). Há passagem de uma frente fria seguida por uma intensa massa de ar polar.

As regiões mais afetadas pelo frio são as do Planalto Sul. “Nas imagens e vídeos veiculados nas mídias foi possível identificar a precipitação de água líquida e flocos de neve concomitantemente na cidade de Bom Jardim da Serra”, afirma a Defesa Civil.

No sábado (24), nevou em Bom Jardim da Serra. Também há relatos de neve em Urubici. Pessoas que estavam nos locais de neve postaram imagens nas redes sociais.

Neste domingo (25), há relatos de locais com gelo. Em Urupema, por exemplo, as árvores estão cobertas de sincelo, nome dado ao gelo que fica suspenso nas árvores.

A Defesa Civil orienta que população redobre os cuidados por causa do frio. A recomendação é de uso de agasalhos adequados e que as pessoas fiquem em locais abrigados, com cuidado especial com crianças, idosos, pessoas enfermas e em situação de vulnerabilidade social.

Previsão para o domingo

Neste domingo, os termômetros marcavam entre -2°C e 4°C às 9h na Serra Catarinense. Entre o Grande Oeste, Planalto Norte e Grande Florianópolis Serrana de 1°C a 8°C e nas demais áreas, entre 6°C e 14°C.

Há ventos fracos. A Defesa Civil diz que são rajadas próximas de 25 e 30 km/h nas áreas costeiras e de maior altitude do interior do estado. Há presença de nevoeiros em áreas pontuais. Ainda há possibilidade de neve neste domingo.