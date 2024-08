Náuas Combat agita público na última noite de Expoacre Juruá

Com apoio do governo do Acre, competidores do Náuas Combat subiram ao octógono montado na Arena do Juruá para mostrar suas habilidades nas artes marciais. As 11 lutas agitaram o público da arquibancada na noite de domingo, 4, última da exposição.

Uma luta especial que chamou atenção dos expectadores foi a modalidade infantil, realizada pela primeira vez na história do Náuas Combat. Jeremias Huni Kuin abrilhantou o evento vencendo o irmão e levando o prêmio como campeão.

Ney Amorim, secretário de Estado de Esportes e Lazer, reforçou o apoio do governo na realização do evento. “Nós entendemos a importância do esporte, impactando positivamente na vida da comunidade, especialmente destes jovens atletas”, observou.

Campeão da luta principal e ganhador do cinturão, Marcos Silva, de 27 anos, é morador de Cruzeiro do Sul e já participa de competições há cerca de 12 anos. “A emoção é sempre a mesma. Uma adrenalina boa e o desejo é sempre de fazer um bom trabalho”, afirmou o lutador. Geily Marques foi a campeã na modalidade feminina.

Para Márcio Dana White, organizador do evento, a luta é um sucesso, o evento é uma oportunidade para o reconhecimento dos atletas. “Estamos vendo aqui lutas de alto nível. O apoio e incentivo que o governo do Estado permite que os nossos atletas deem novos passos e que novos surjam”, disse.

Joede Mota, um dos espectadores, afirmou que a arte marcial é um esporte que pode mudar a vida das pessoas. “Vim prestigiar este grandioso evento; também pratico arte marcial e os atletas aqui presentes são de alto nível e deram o seu melhor no octógono”, opinou.