Na Uninorte, Rogério Galloro compartilha experiência sobre a carreira de delegado

Na noite desta segunda-feira, 5, o delegado da Polícia Federal Rogério Galloro, ex-diretor-geral da Polícia Federal e ex-diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministrou uma palestra intitulada “Desafios da carreira jurídica: a jornada de um delegado de Polícia Federal” para os acadêmicos do 1º ao 10º período do curso de Direito do Centro Universitário Uninorte, no Auditório do Bloco E, em Rio Branco. O evento marcou o início do segundo semestre de 2024.

Durante a palestra, Galloro abordou os desafios e as oportunidades na carreira jurídica, com ênfase na carreira de delegado de Polícia Federal. Com 30 anos de experiência como delegado, Galloro compartilhou sua trajetória, destacando os diversos cargos que ocupou na Polícia Federal, no Poder Judiciário e no exterior. Ele incentivou os estudantes a se dedicarem aos estudos e à profissão, enfatizando que, com esforço e perseverança, é possível alcançar grandes realizações”, declarou comparando a dificuldade de passear no concurso com a preparação para os Jogos Olímpicos.

“O importante é cursar Direito, estudar muito e estar preparado para enfrentar uma prova dificílima. Mais do que isso, é necessário ter uma grande vontade de abraçar essa carreira, que é muito bonita, mas também muito específica”, destacou Galloro. Ele também mencionou os aspectos positivos e negativos da carreira, ressaltando o respeito que os delegados recebem da população, mas também os riscos envolvidos na profissão.

Ainda no decorrer da apresentação, Rogério fez questão de mostrar aos acadêmicos as fases do concurso para delegado de Polícia Federal: Provas objetivas e discursivas (eliminatória e classificatória); Exame de Aptidão Física (eliminatório); Avaliação Médica (eliminatório); Prova Oral (eliminatória e classificatória); Avaliação de Títulos (classificatória); Avaliação Psicológica (eliminatória); ANP – Academia Nacional de Polícia (classificatória). Além disso, tem o Curso de Formação Profissional, com duração de 5 meses, 850 h/a, em regime de internato parcial, e com bolsa de 50% da remuneração.

O empresário Ricardo Leite, que esteve presente na palestra, expressou sua gratidão aos funcionários da universidade e elogiou a capacidade técnica de Galloro, que, além de ser seu primo, tem uma carreira exemplar. “É uma alegria muito grande proporcionar aos nossos alunos uma palestra com a qualidade que o Dr. Rogério oferece. Espero que todos aproveitem ao máximo seu conhecimento e experiência”, afirmou Leite.

O pró-reitor acadêmico da instituição, Juliano Cavalcante, destacou a importância da palestra para a formação dos acadêmicos. “Ter a oportunidade de aprender com alguém que chegou ao posto de delegado federal é fundamental para nossos alunos. Estamos muito felizes com a participação do Dr. Rogério está ansioso para o que ele tem a compartilhar”, comentou.

Um dos acadêmicos de Direito presentes, Gustavo Silva, destacou a relevância do evento para sua futura carreira. “Meu sonho é ser delegado, e adquirir conhecimento é sempre bom, seja para seguir na Polícia Federal ou em outra área”, afirmou.

Sobre Rogério Galloro

Galloro possui uma vasta experiência em segurança pública e relações internacionais. Além de ter sido Assessor Especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, atuou como Secretário Nacional de Justiça no Ministério da Justiça e como Adido Policial na Embaixada do Brasil em Washington. Foi membro do Comitê Executivo da INTERPOL entre 2017 e 2021, representando o Brasil em 35 países. É Mestre em Direito, com especializações em Relações Internacionais e Gestão de Políticas de Segurança Pública, e possui formação em Segurança Nacional e Internacional pela Harvard Kennedy School. Galloro também é implementador e auditor líder em sistemas de gestão antissuborno e compliance.