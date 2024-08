Moraes vota para condenar “Fátima de Tubarão” ; mulher falou em “pegar o Xandão”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (2) para condenar Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como “Fátima de Tubarão”, a 17 anos de prisão em regime inicial fechado.

A mulher, de 69 anos, integrou o grupo que invadiu a sede da Corte nos atos de 8 de janeiro. Ela aparece em um vídeo dizendo que defecou num banheiro do Supremo “sujando tudo”.

Moradora de Tubarão (SC), a ré está presa preventivamente desde o final de janeiro de 2023.

Relator das ações contra os acusados de invadir e depredar as sedes dos Três Poderes, Moraes votou para condenar Fátima pelos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

O ministro também propôs que a ré seja condenada a pagar multa e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30 milhões (a ser quitado em conjunto com os demais condenados pelo caso).

Julgamento virtual

Fátima de Tubarão está sendo julgada em sessão virtual do STF que começou nesta sexta-feira (2) e vai até 9 de agosto.

No formato, não há debate entre os ministros, que apresentam seus votos em plenário virtual.

Conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), a ré “participou ativamente e concorreu com os demais agentes para a destruição dos móveis” no STF.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Fátima afirmou que teria defecado no banheiro da Suprema Corte, “sujando tudo” e disse que iria “pegar o Xandão”, em referência a Alexandre de Moraes.

Nas imagens, ela também grita e comemora, dizendo: “é guerra”.

Interrogada no curso do processo, Fátima disse que viajou a Brasília com objetivo de “conversar com o Ministro Alexandre de Moraes, a fim de que ele apresentasse o código-fonte para o grupo”. Afirmou que, em 8 de janeiro, um carro de som passou no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, dizendo que havia “chegado a hora”.

Ela então disse que acompanhou a multidão até a Praça dos Três Poderes e que os prédios já haviam sido invadidos.

A ré confirmou ter defecado em um dos banheiros do STF.