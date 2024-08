Miss pede ajuda para comprar passagens e representar o Acre no Brasil Mundo 2024

Beatrys Albuquerque corre contra o tempo para conseguir representar o Acre no concurso Miss Brasil Mundo 2024, que já tem a primeira etapa prevista para o próximo sábado, 31, em Chapecó, Santa Catarina.

A Miss Acre Mundo, que tem apenas 18 anos, pagou, com ajuda da organização do concurso no estado, a inscrição, no valor de RR 5 mil que garante alimentação e a estadia durante o concurso, mas ainda não tem as passagens.

“A primeira etapa vai ser em Chapecó, Santa Catarina, e de lá a gente vai para Machadinho, em Rio Grande do Sul. O hotel, a alimentação, a gente já pagou junto com a taxa de inscrição. No momento, falta apenas as passagens. O concurso ia acontecer em julho desse ano, só que devido ao que aconteceu em Rio Grande do Sul com as enchentes a organização adiado para o fim deste mês”, conta.

Beatryz diz que foi atrás de ajuda na prefeitura de Rio Branco e no governo do estado, mas não conseguiu patrocínio. “Eu fui na prefeitura e eles falaram que estavam sem verba e não podiam ajudar. No governo, eles me encheram de esperança, dizendo que iam dar, mas faltando apenas duas semanas para a viagem, avisaram que não seria possível”, esclarece a jovem.

Em um vídeo, Beatryz pediu doações por PIX (68992511320). Veja abaixo.