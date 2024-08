Médica que sequestrou bebê em Uberlândia é indiciada por tráfico de pessoas

A médica neurologista Claudia Soares Alves, de 42 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais pelos crimes de falsidade ideológica e tráfico de pessoas após sequestrar uma bebê recém-nascida em Uberlândia (MG), a cerca de 540 quilômetros de Belo Horizonte.

No dia do ocorrido, em 23 de julho, a médica se dirigiu até o Hospital das Clínicas de Uberlândia e raptou a criança, que foi encontrada no dia seguinte em Itumbiara (GO). Segundo a polícia, Claudia se utilizou da fraude e retirou a bebê do poder dos pais.

As investigações apuraram que a neurologista utilizou um nome falso para entrar no hospital, além de ter desfrutado da condição de ser professora universitária daquela instituição, o que facilitou sua entrada no local sem sequer levantar suspeitas.

No inquérito, foi constatado que Cláudia já havia planejado o crime nos meses anteriores ao sequestro da recém-nascida. A médica também divulgou de maneira falsa para familiares e amigos que estava grávida e realizou a compra de enxoval para bebês.

A Polícia informou que a médica procurou em outros estados da federação crianças aptas a serem adotadas legalmente por ela e utilizou da fraude, aliciando pessoas vulneráveis para entregarem seus recém-nascidos.