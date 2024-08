Marcus integra lançamento de candidatura no Ramal do Itucumã e anuncia projetos ao 2° Distrito

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) anunciou, durante o lançamento da candidatura de Helena Silva (PRD) à vereadora no Ramal Itucumã, próximo à Rodovia AC-40, uma série de projetos previstos em seu Plano de Governo para a região do Segundo Distrito de Rio Branco. Ele também reafirmou seu compromisso de apoiar a produção rural e trabalhar na melhoria dos ramais.

Durante o evento, Marcus relembrou ações significativas realizadas em sua gestão anterior, destacando o trabalho de drenagem próximo ao açude no Ramal Itucumã, melhorias nos ramais e a oferta de serviços de saúde por meio do programa Prefeitura na Comunidade. “Estamos trazendo a mensagem de esperança e trabalho. Agora, temos novos desafios, como o pedido dos moradores para construirmos um espaço de lazer e esporte nas proximidades da escola”, comentou.

O emedebista também detalhou propostas de seu Plano de Governo para o Segundo Distrito, incluindo a construção de uma Policlínica semelhante ao Barral & Barral, a criação de um Terminal Urbano nas proximidades da Corrente, e o desenvolvimento de uma grande área de lazer e esporte com pista de caminhada e quadras no terreno do antigo campo da Embrapa. Além disso, Marcus anunciou a construção de um terminal de integração em frente ao Benfica.