Marcus Alexandre toma café no Esperança, inaugura Casas 15 e conversa com moradores

O candidato a prefeito pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), iniciou esta terça-feira, 27, tomando café da manhã no bairro Esperança, na casa de uma eleitora que expressou sua alegria em receber o candidato.

Durante a visita, Marcus relembrou os investimentos feitos na região durante sua gestão, destacando a pavimentação de mais de 130 ruas e a limpeza dos igarapés locais. “Quando assumimos, havia 140 ruas sem infraestrutura. Após seis anos de muito trabalho, conseguimos pavimentar 138 ruas. Realizamos obras importantes em ruas como a General Vieira de Melo e a 7 de Setembro, além de um trabalho significativo na limpeza dos igarapés, que infelizmente não tem ocorrido com a mesma regularidade”, destacou.

O candidato também mencionou a intenção de continuar com a regularização fundiária na área. “Realizamos a entrega de muitos títulos definitivos, mas ainda há moradores que precisam receber seus documentos. Continuaremos investindo na região, que merece todo o nosso carinho e atenção”, afirmou. Marcus ainda relembrou que, durante sua gestão, cada regional da cidade tinha um escritório da prefeitura, sendo o de Esperança liderado por Dona Mena, uma figura importante na comunidade.

Filomena Liduino, conhecida como Dona Mena, moradora do bairro há 34 anos, expressou sua satisfação em receber Marcus Alexandre em sua casa. “Gosto muito do Marcus, ele sempre foi um amigo para todos aqui. Moro no Esperança há 34 anos e estamos de mãos dadas com ele nesta campanha. Por isso, abri minha casa para ser uma Casa 15, e estamos unidos nessa corrente que quer ver Marcus de volta à prefeitura”, disse Dona Mena. Ela ainda destacou que, durante o mandato de Marcus, havia um escritório da prefeitura no bairro, o que facilitava a resolução das demandas locais.