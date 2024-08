Marcus Alexandre tem R$ 730 mil em bens e Marfisa apenas um HB20 de R$ 72 mil

O candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, foi o terceiro a registrar a sua candidatura no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Acre nesta quarta-feira, 7. O ex-prefeito da capital declarou ter R$ 730 mil em bens, sendo uma casa o seu maior patrimônio no valor de R$ 350 mil. Ele ainda declarou ter um carro Saveiro no valor de R$ 73 mil e porcentagem de compras de apartamento de terrenos que variam de R$ 21 mil a R$ 70 mil.

Em 2022, quando foi candidato a vice-governador, Alexandre declarou ter R$ 637 mil em bens, ou seja, o emedebista apresentou um acréscimo no patrimônio de quase R$ 100 mil. Em 2018, quando foi candidato ao governo, ele havia declarado R$ 653 mil. Já em 2016, quando foi candidato a reeleição na prefeitura de Rio Branco, ele declarou ter R$ 485 mil. Em 2012, quando disputou a eleição para prefeito pela primeira vez, iniciando sua vida pública, Marcus declarou ter R$ 558 mil.

A candida a vice na chapa do MDB, Marfisa Galvão (PSD) declarou a justiça eleitoral ter apenas um carro modelo HB20 no valor de R$ 72 mil. Quando ela foi candidata a vice na chapa de Bocalom em 2020, a esposa do senador Sérgio Petecão declarou ter apenas um carro, sem especificar marca, no valor de R$ 43 mil em seu nome. Já em 2014, quando disputou uma cadeira como deputada federal, ela declarou apenas um Fiat Siena no valor de R$ 18 mil.