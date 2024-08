Marcus Alexandre garante investimentos na Estrada da Floresta e regularização fundiária

O candidato a prefeito pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), realizou um grande bandeiraço na região da Floresta na manhã deste sábado, 24, na capital, e garantiu que pretende realizar novos investimentos para os moradores das áreas que incluem Bela Vista, Floresta e Conjunto Esperança. O ato de campanha contou com a presença do senador Sérgio Petecão e de centenas de militantes.

Durante o evento, Marcus Alexandre destacou o trabalho realizado durante seus seis anos de gestão à frente da prefeitura, mencionando, por exemplo, a duplicação da Estrada da Floresta. Segundo ele, a região ainda necessita de pavimentação de vias públicas e melhorias na saúde. “Aqui na região, temos muitos investimentos importantes. O principal foi a duplicação da Estrada da Floresta, que, quando o shopping abriu, o acesso ficou com muita dificuldade. Então, fizemos a duplicação de um trecho até a saída do shopping, conectando com a duplicação que já havíamos feito na Estrada do Calafate. Aqui também, no Esperança 1, 2 e 3 de Nova Esperança, em seis anos, fizemos do zero 138 ruas. Uma infraestrutura com pavimento. Foi um grande investimento na região de Esperança, Nova Esperança, e toda essa área. Foram seis anos de trabalho, seis anos de dedicação, e fico feliz em ser bem recebido pelo povo de Esperança, Bela Vista, e toda essa região. Valeu a pena o esforço, e agora espero poder fazer ainda mais”.

O candidato emedebista também ressaltou que pretende garantir a regularização fundiária aos moradores da localidade. “Quanto à Estrada da Floresta, precisamos continuar os investimentos para oferecer uma alternativa de acesso à Via Verde. Seguir com esses investimentos é importante. Precisamos garantir a manutenção das ruas e oferecer melhores condições de saúde, principalmente nas unidades de saúde que já existem, como com médicos, pediatras e ginecologistas. Precisamos implementar um grande programa de regularização fundiária, com a entrega de títulos definitivos. Quando fui prefeito, entregamos 10 mil títulos. Essa região ainda tem locais onde as pessoas não têm o título definitivo, e isso nós vamos fazer”, declarou.