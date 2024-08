Marcus Alexandre abre mais duas “Casas 15” e garante pavimentar ruas do Vitória e Eldorado

O candidato a prefeito da Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), esteve nesta quarta-feira, 21, visitando bairros da parte alta da cidade, uma região que tem sido esquecida pela atual gestão municipal. Durante as visitas, o emedebista inaugurou duas “Casas 15”, espaços cedidos por moradores que servem como referência para a campanha nos bairros Vitória e Eldorado. Ele também reafirmou seu compromisso de trabalhar para mudar a situação de abandono das ruas e da infraestrutura da região.

Segundo Marcus, as vias públicas estão há muito tempo sem pavimentação, e ele se comprometeu a melhorar a trafegabilidade no local. “Hoje, viemos aqui para a parte alta, participamos da abertura de uma Casa 15 no bairro Vitória e, em seguida, inauguramos outra Casa 15 no Eldorado, passando pelo Chico Mendes. O que encontramos é uma realidade muito dura, de ruas que ficaram três, quatro anos sem manutenção”, afirmou o candidato.

Marcus Alexandre destacou que os bairros da parte alta, como Vitória, Eldorado e Chico Mendes, têm sofrido com a falta de manutenção nas vias públicas, prejudicando a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores. “São bairros que foram abandonados pela atual gestão, com ruas esburacadas e sem asfalto. A prefeitura, quando veio fazer o serviço, já no ano da eleição, fez apenas na principal e deixou as laterais. É a certeza de que precisamos voltar a trabalhar nos bairros da nossa cidade. Esse é um compromisso que tenho no meu coração: trabalhar nas ruas onde as pessoas moram, cuidar da cidade com amor e carinho, e mudar a realidade que encontramos em cada bairro. É hora de trabalhar, e conto com vocês”, completou o candidato.

Ainda na manhã desta quarta-feira, foram inauguradas duas novas Casas 15 nos bairros Vitória e Eldorado. Esses espaços, cedidos por moradores, servem como pontos de encontro e referência para a campanha de Marcus Alexandre e têm sido recebidos com entusiasmo pelos moradores, que veem nesses locais um símbolo do compromisso do candidato com toda a cidade, especialmente com a parte alta.