Marcos Braz reage a beijo de Gabigol em Leila Pereira; confira

Antes da bola rolar para Flamengo e Palmeiras, nesta quarta (31) no Maracanã, o atacante Gabriel Barbosa foi ao encontro de Leila Pereira, presidente do clube paulista, e a deu um beijo ao cumprimentá-la. Com o futuro incerto do jogador no Rubro-Negro, o vice-presidente de futebol Marcos Braz reagiu ao encontro de forma tranquila.

Questionado sobre o futuro do atacante, cujo contrato com o Flamengo vai até dezembro de 2024, e o “beijo” de Gabigol em Leila Pereira, o dirigente respondeu de forma sucinta.

“O Gabriel é um jogador muito educado e faz isso em todos lugares”, disse, em tom descontraído, o VP na zona mista do Maracanã.

Apesar do bom humor de Marcos Braz, a situação entre Flamengo e Gabigol segue sem desfecho.

O atacante recusou a proposta feita pela diretoria, que ofereceu a renovação contratual por uma temporada mais uma valorização salarial.

O camisa 99, por sua vez, deseja um contrato mais longo e já declarou que “faltou carinho” no trato com o ídolo durante as tratativas.

Em meio a isso, o Palmeiras é um dos clubes interessados em contar com Gabigol no elenco em 2024. Desde junho, o atleta está livre para assinar um pré-contrato.