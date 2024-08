Maior estátua católica do mundo já atrai visitantes mesmo não finalizada

A estátua de 70 metros de altura em homenagem a São Miguel Arcanjo no interior de São Paulo já recebe visitantes e peregrinos mesmo não finalizada. A figura tem sido construída no terreno do futuro complexo religioso da Gruta do Arcanjo, em São Miguel Arcanjo, a 180 quilômetros da capital paulista. Quando pronta, será a maior estátua católica do mundo.

O complexo fica a 1,5 quilômetro da Basílica São Miguel Arcanjo, em um bairro chamado oficialmente de Pinhalzinho. Apesar do local ainda ser um canteiro de obras, com chão de terra batida, fiéis aproveitam os fins de semana para conferir de perto a cabeça da estátua.

O terreno fica aberto para visitação de sábado e domingo, das 9h às 16h, em que peregrinos e curiosos são acompanhados por um funcionário.

Segundo o padre Márcio Almeida, pároco e reitor da Basílica São Miguel Arcanjo, o público é mesclado, podendo ser da região ou até de outros estados. A maioria das pessoas aproveita para dar um pulinho na obra após visitar a basílica e outras atrações das redondezas.

“A cabeça de São Miguel Arcanjo está concretada. É a única parte concretada antes para que as pessoas tenham uma ideia de como será. Ela não foi refinada, pois a refinação é uma etapa final, quando será erguida daqui cerca de um ano e meio ou dois anos”, diz o padre.

Orçada em R$ 12 milhões, a primeira fase do complexo da Gruta do Arcanjo compreende a estátua e duas construções. Antes ela teria 58 metros de altura, mas foi corrigida para 70 metros, contando com a asa. A inauguração da fase inicial está prevista para 2026 e, no total, o complexo ocupará um terreno de 30.000 m².

Os visitantes

A auxiliar escolar Maria Michele visitou as obras no fim de julho e aproveitou para ir à basílica. Moradora de São Paulo e devota de São Miguel Arcanjo, ela ficou emocionada ao ver a imagem de perto e aproveitou para tirar fotos com o futuro monumento.

“A cabeça é impressionante. A estátua é uma representação, mas nos lembra quem é São Miguel, quem é esse arcanjo protetor. É extremamente emocionante”, conta.

Felipe Ribeiro, gestor de redes sociais, visitou as obras em maio e promete visitar o local de tempos em tempos para acompanhar o progresso. “Saber que a maior estátua católica do mundo está sendo construída no Brasil, e ainda de um arcanjo, mobiliza nosso coração e o desejo de conhecer esse lugar, até pelo fato da própria cidade ter essa dinâmica religiosa e devocional”, diz.

Morador de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ele é um dos devotos que comparecerá à basílica no Dia de São Miguel Arcanjo, em 29 de setembro. A data marca também o encerramento da Festa de São Miguel Arcanjo, promovida pela Basílica São Miguel Arcanjo entre os dias 20 e 29 de setembro, sendo um dos momentos mais aguardados do ano na região.

Durante 10 dias ocorrem missas, bênçãos, procissão, quermesse e presença de padres famosos, atraindo também interesse pelo futuro complexo religioso. No ano passado, a festa reuniu peregrinos de 16 estados e de 198 cidades motivados pelo turismo religioso.

Inauguração em 2026

Ao todo, o complexo deve ter outras duas fases, sem previsão de inauguração. O local deve contemplar ainda igreja, praça para missa campal com capacidade para 12 mil pessoas, sala de milagres, museu de arte sacra, área para lojas, praça de alimentação e estacionamento para 550 automóveis.

“Queremos ser referência na devoção a São Miguel Arcanjo”, disse o padre na época do início das obras. O projeto deve potencializar o turismo na região e estudos têm sido feitos para avaliar os impactos na cidade.

A futura estátua de São Miguel Arcanjo terá 70 metros. O projeto inicial contava com 58 metros, 20 a mais do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que possui 38 metros no total – 30 de altura da estátua e oito de sua base. Quem está por trás do projeto da estátua é o escultor Markus Moura, o mesmo responsável pelo Cristo Protetor, monumento de 43,5 metros em Encantado (RS).

Quando inaugurada, a figura de São Miguel Arcanjo será a maior estátua católica do mundo até o momento, deixando para trás o monumento de Santa Rita de Cássia, com 56 metros, em Santa Cruz (RN).