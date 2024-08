Maduro usa boné do MST em evento e pede “brigada” do movimento na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, usou um boné do Movimento Sem Terra (MST) durante um evento na terça-feira (26). Ele recebeu o acessório de pessoas que estavam na plateia e o usou no início de seu discurso.

Maduro destacou que recebe “com amor” o MST e, em outro momento de sua fala, convidou o movimento a enviar agricultores para produzir na Venezuela.

“Convido o MST que venha também com centenas dos seus agricultores, que venham produzir na Venezuela com sua experiência. Com as comunas”, disse.

O presidente venezuelano falava sobre a produção de alimentos no país quando fez o pedido.

“MST, me mande uma brigada de mil homens e mulheres do Brasil para produzir em terra venezuelana”, adicionou, sendo aplaudido em seguida.

Resultado da eleição é contestado

Após um mês das eleições presidenciais da Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país não divulgou as atas eleitorais. Parte da comunidade internacional, incluindo o Brasil, pressionam para que os resultados detalhados sejam publicados.

O CNE e a Justiça venezuelana confirmaram a vitória de Maduro. Entretanto, a oposição afirma que teve acesso a um número suficiente de atas que confirmariam que Edmundo González foi o verdadeiro vencedor do pleito.

González foi intimado pelo Ministério Público da Venezuela a depor sobre um site que divulgou as supostas atas eleitorais. Entretanto, o opositor não compareceu.

Nesta quarta-feira (28), a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, participa de um protesto em Caracas.

Manifestações após a eleição presidencial deixaram dezenas de mortos e centenas de presos, segundo o governo do país.