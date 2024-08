Luciano Huck critica decisão de Moraes sobre suspender X: “Ruim para o Brasil”

O apresentador Luciano Huck criticou nesta sexta-feira (30) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender a rede social X no Brasil.

“Sou contra o que aconteceu hoje. Acho muito ruim para o Brasil quando você mistura o Judiciário, de forma tão imperativa, ao dia a dia das empresas”, disse durante participação no SemináRIO, promovido pelo Grupo Esfera, no Rio de Janeiro.

“Cria-se uma insegurança jurídica que não é necessária. A gente ter segurança é necessário. Estamos num momento que precisamos sentar, dialogar e entender as mudanças”, disse o apresentador.

O ministro Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira, a suspensão do X (antigo Twitter) em todo o Brasil.

Para cumprir a decisão, o magistrado mandou intimar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as empresas que prestam serviços de internet no país. A Anatel já informou ter recebido a notificação.

A suspensão do X vale até que a plataforma cumpra todas as decisões do STF, pague as multas que já somam R$ 18,3 milhões e indique um representante no país.

A decisão foi tomada depois de o STF ter intimado o empresário Elon Musk, dono do X, a nomear um novo representante legal da empresa no Brasil, sob pena de suspensão da rede social.

A intimação foi feita por meio de uma postagem no perfil oficial da Corte na própria plataforma. O prazo concedido para o cumprimento da ordem foi de 24 horas. A empresa não cumpriu a ordem no período.