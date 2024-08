Local de estátua gigante de Lúcifer será mantido em sigilo por ordem religiosa do RS

Uma ordem religiosa do Rio Grande do Sul anunciou a construção de um santuário que contará com a imagem de Lúcifer na cidade de Gravataí, cerca de 30 quilômetros da capital Porto Alegre. O espaço que será inaugurado nesta terça-feira (13) não terá a localização divulgada.

Um dos fundadores do santuário, Tatá Hélio de Astaroth explica que a local onde a estátua de 5 metros de altura estará exposta será preservada, pois segundo ele, “embora vivamos em um país laico, existem pessoas, que cegas pela fé, podem tentar vandalizar ou atacar os membros. Por segurança, o evento permanece em sigilo”.

Segundo o fundador, a inauguração da imagem contará com uma cerimônia chamada de “Cerimônia das Chaves”, e nesse dia os convidados receberão uma “espécie de amuleto que os conectará com o seu sagrado”.

O caso ganhou grande repercussão nas mídias, no entanto, quando questionada, a prefeitura ressaltou que não há qualquer vínculo ou recurso público do órgão que esteja atrelado ao empreendimento.

Ao entrar em contato com a Prefeitura de Gravataí, o órgão destacou à CNN que a administração municipal não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade.