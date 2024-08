LeBron James dá “dura” em garoto que pedia foto antes de festa em Paris; veja vídeo

Astro do basquete e campeão com os Estados Unidos dos Jogos Olímpicos de Paris, LeBron James deu uma “dura” em um garoto que pedia foto com ele na chegada a uma festa na capital da França. Em vídeo que circula nas redes sociais, o jogador pediu para o jovem se afastar.

“Pare”, repetiu LeBron, cinco vezes. “Por favor, não faça isso”, completou, seguindo para a festa. Antes de entrar no estabelecimento, o jogador de basquete ainda fez passos de dança.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais. Em outras imagens, percebe-se que o garoto estava com o celular postado para foto em uma selfie logo após LeBron descer do carro.

LeBron James usava a medalha de ouro conquistada na Olimpíada. Os EUA venceram a anfitriã França por 98 a 87, no último sábado (10), na Bercy Arena.

Agora, LeBron James passará férias até a retomada da NBA. A temporada 2024/2025 começará em 22 de outubro.

Será mais um ano do ala de 39 anos pelo Los Angeles Lakers, franquia que defende desde 2018. Ele tem contrato garantido até o fim de junho de 2026.