La Niña tem 66% de probabilidade de surgir entre setembro e novembro, diz EUA

(Reuters) – Há 66% de chance de que o padrão climático La Niña, caracterizado por temperaturas frias no Oceano Pacífico, surgir entre setembro e novembro, informou um órgão do governo dos EUA nesta quinta-feira.

Espera-se que a fase neutra entre os padrões climáticos La Niña e El Niño persista por vários meses, com 74% de chance de La Niña se estender entre novembro e janeiro, informou o Centro de Previsão Climática (CPC) do Serviço Nacional de Meteorologia, em sua previsão mensal.

O La Niña, um fenômeno climático caracterizado por temperaturas oceânicas mais frias do que a média no Pacífico equatorial central e oriental, está associado a enchentes e secas que afetam a agricultura global e a uma maior atividade de furacões no Caribe.

A Índia deverá receber chuvas de monções acima da média com a formação de um padrão climático La Niña, o que promete aumentar a produção agrícola e o crescimento da terceira maior economia da Ásia.

O retorno do La Niña ainda pode dar uma trégua aos produtores da América do Sul atingidos pelo El Niño, segundo David Oxley, chefe de economia climática da Capital Economics.