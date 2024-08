Justiça condena dupla a 90 anos de prisão por execução de motorista de aplicativo em Rio Branco

A Justiça do Acre condenou uma dupla a 90 anos de prisão, em penas somadas, pela execução do motorista de aplicativo Rener Silva de Menezes, em abril de 2023. Além da morte do condutor, a dupla respondeu por outras duas tentativas de homicídio relacionadas a dois jovens que ficaram feridos no ataque a Menezes.

Em decisão nessa quinta-feira (15), o júri considerou que Talisson de Souza Gama e Ramisses da Silva Feitosa cometeram o crime por motivo fútil, com emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.



Na denúncia, o Ministério Público do Acre (MP-AC) pediu que a dupla fosse condenada pelos três crimes, e que os outros dois jovens só não foram mortos por “motivos alheios” à vontade de Talisson e Ramisses. Um dos feridos precisou ter uma perna amputada.



Câmeras de monitoramento do projeto municipal “Rio Branco Mais Segura” flagraram a ação dos criminosos durante execução do motorista.

Eles também responderam e foram condenados por integrar organização criminosa. Ainda segundo a decisão, Talisson recebeu 58 anos e 6 meses de pena, enquanto Ramisses foi sentenciado a 35 anos e 1 mês de reclusão. O g1 não conseguiu contato com as defesas.

Contexto

Talisson e Ramisses da Silva Feitosa, à época com 27 e 18 anos, respectivamente, foram presos em junho do ano passado, menos de dois meses após o crime. Agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva dos dois no dia 3 daquele mês.

O motorista de aplicativo foi baleado com cerca de 11 tiros no tórax, nas costas e cabeça e morreu no local. Outros dois homens também foram feridos a tiros na ação. O crime ocorreu na Rua Cunha Matos, região da Gameleira, no dia 30 de abril de 2023.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Cristiano Bastos, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão contra as pessoas suspeitas de envolvimento no ataque criminoso. A dupla foi presa no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

“Eles serão indiciados por homicídio qualificado e dupla tentativa de homicídio qualificado, respondendo ainda por integrar organização criminosa. São envolvidos com organização criminosa e estavam realizando ‘ataques’ em bairros rivais pela cidade”, afirmou o delegado.

Imagens da ação criminosa

As imagens, cedidas pelo Gabinete Militar de Rio Branco, mostram o momento que três criminosos descem de um carro branco e vão em direção ao calçadão. Um outro aparentemente fica no veículo para auxiliar na fuga.

Alguns minutos depois, começa uma correria durante o ataque e várias pessoas atravessam a rua. Uma delas seria a vítima Rener Silva de Menezes, que mesmo ferida consegue correr, mas cai do outro lado da rua e é atingido por vários disparos de arma de fogo, segundo a polícia.

Após os tiros, os criminosos voltam em direção ao carro e fogem do local.

Segundo a Polícia Civil, Menezes estava com um passageiro e teria parado o veículo para trocar um dinheiro. O passageiro não foi atingido. Dois rapazes que estavam próximos também ficaram feridos e foram levados para o pronto-socorro pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Um dos homens foi atingido na perna e o outro no tórax e no abdômen.



