Mãe diz que filho morreu após agressão de médico em hospital do Rio de Janeiro

Richard, que tinha 20 anos, deu entrada no hospital no sábado (10) à noite após ser encontrado no chão, na rua, com um ferimento de faca no pescoço em frente a um supermercado. Ele carregava duas sacolas de compras.

Segundo a mãe dele, Alessandra Ferreira da Silva, o jovem já estava “estabilizado” quando se desentendeu com a equipe médica e foi atingido por um soco do médico no local ferido. O hospital diz que profissinais agiram com ‘medidas de proteção’ após serem atacados e que a morte foi causada por ferimento anterior do paciente (leia mais abaixo).