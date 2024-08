Jovem baleado no rosto tem face reconstruída na Fundhacre

Morador de Pauini, no interior do Amazonas, o jovem Cosmo Ferreira, de 20 anos, teve seu rosto desfigurado após um acidente com arma de fogo há cerca de quatro meses. Seu sofrimento, no entanto, está prestes a acabar, pois na última sexta-feira, 16, passou por uma cirurgia de reconstrução mandibular, realizada pelo Serviço de Cirurgia e Trauma Bucomaxilofacial da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

A cirurgia correu dentro do planejado e durou, aproximadamente, três horas. De acordo com o cirurgião Pedro Arantes, que conduziu o procedimento, em breve o paciente irá recuperar suas funções de mastigação e fala.

“O Cosmo perdeu grande parte da mandíbula nesse acidente e hoje vamos reconstruir sua mandíbula com placa de reconstrução, trazendo de volta a capacidade de o paciente mastigar e falar, algo que ele não conseguia. Então a gente está aqui mais uma vez transformando essa vida, trazendo qualidade de vida para esse paciente”, frisou Arantes.

Raimundo Ferreira, pai de Cosmo, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo filho. “Está sendo muito difícil pra mim, como pai, ver o sofrimento dele, porque nem comer ele pode. Era de madrugada quando ele chegou na minha casa ferido, aí tivemos que arrumar barco, descemos oito horas de viagem até chegar em Boca do Acre e viemos pra Rio Branco. Mas, meu Deus, o atendimento tá sendo ótimo. Eu nem imaginava, quando vi o estrago no rosto do meu filho, que ia ficar do jeito que ficou, porque pra mim ia ficar mesmo aquela coisa feia no rosto dele. Tô muito grato mesmo, peço a Deus que ajude muito essas pessoas, esses médicos, que Deus remunere eles com saúde, com bênção e amor, e a equipe do hospital também”, destacou.

A especialidade bucomaxilofacial é responsável por tratar uma ampla gama de condições complexas que afetam a boca, mandíbula, face e pescoço. Inclui traumas faciais, deformidades congênitas, tumores e infecções graves. Na Fundhacre, as cirurgias desse tipo são realizadas regularmente todas as semanas, devolvendo qualidade de vida e, consequentemente, a autoestima de quem precisa.