Início de agosto será de calor extremo em parte do País; temperatura pode superar 40°C

O início de agosto será marcado por dias de calor extremo em diversas regiões do Brasil, conforme previsão da MetSul Meteorologia.

No Centro-Oeste, as temperaturas podem alcançar cerca de 40°C. No Sul, as máximas também subirão, ultrapassando os 30°C.

Segundo meteorologistas, a região amazônica poderá registrar temperaturas acima de 35°C em muitos municípios.

A primeira semana de agosto será especialmente quente no Centro-Oeste, com cidades como Cuiabá e Corumbá, em Mato Grosso, enfrentando vários dias com máximas próximas ou acima dos 40°C.

Em Cuiabá, as temperaturas durante a tarde podem atingir até 41°C em alguns dias.

A MetSul Meteorologia alerta que o calor intenso e o tempo seco podem agravar o problema das queimadas no Pantanal.

Em São Paulo, os primeiros dias do mês serão mais quentes nas regiões Oeste e Norte do estado, com máximas variando entre 31°C e 34°C.

No Rio de Janeiro, a temperatura também deve subir, com a primeira semana podendo registrar valores próximos ou acima dos 35°C.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas começam a subir já nesta quinta-feira (1°), com as tardes sendo muito quentes, especialmente no Oeste do estado, onde os termômetros podem passar dos 30°C.