Influenciadora Isabel Veloso afirma que não é mais uma paciente terminal

Grávida do primeiro filho, a influenciadora Isabel Veloso, 18, jovem que viralizou nas redes sociais após revelar um câncer terminal, afirmou, nesta terça-feira (27), que não tem mais um tempo determinado de vida e que, agora, está apenas em estado de cuidados paliativos. Em março deste ano, ela chegou a anunciar que havia recebido um prognóstico de vida de seis meses.

“Minha doença era terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo estimado de vida e não era certeza que a doença ia se estabilizar. Mas ela estabilizou agora”, explicou Isabel Veloso no Instagram. Apesar disso, ela afirma que permanece sem “visão de cura da doença” e em estado de cuidados paliativos.

“Uma pessoa em estado paliativo pode, sim, conviver com uma doença sem cura e não ter data prevista para a morte. Isso não significa que eu não possa ter uma piora progressiva da doença daqui a alguns meses ou semanas. Significa que eu tenho um tempo indeterminado de vida. Só Deus pode dizer quanto tempo eu ainda tenho”, enfatizou.

Cuidados paliativos correspondem a cuidados com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de vida do paciente, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Esses cuidados têm o objetivo de “promover qualidade de vida do paciente através da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce de situações possíveis de serem tratadas, da avaliação cuidadosa e minuciosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.”

Eles não são feitos apenas em pacientes terminais e, em alguns casos, podem estar associados ao tratamento com objetivo de cura da doença.

Isabel Veloso ainda explicou que anda sumida da internet por estar “cansada de comentários ridículos” (sic) sobre sua doença.

A influenciadora também comentou as críticas que recebeu depois que anunciou que está grávida. “Eu esperei um tempo para contar, para ver se meu corpo iria aguentar e se iria ocorrer tudo bem, para daí vir contar para vocês. Meu sonho é de ser mãe, eu não quero só gestar uma criança.”

Isabel tem câncer desde os 15 anos de idade. Em março deste ano, ela publicou que havia recebido poucos meses de vida por parte dos médicos. “Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos seis meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações”, disse ela na época.