Indígena é atropelado no centro de Rio Branco após descobrir traição da esposa

Na noite desta terça-feira (27), um acidente trágico aconteceu na Rua Marechal Deodoro, próximo à ponte Coronel Sebastião Dantas, no centro de Rio Branco.

O indígena Fernando, de 40 anos, foi atropelado ao tentar atravessar a rua, sendo atingido por uma moto conduzida por Vicente Vieira da Silva Pontes, também de 40 anos.

Segundo informações repassadas, Fernando é morador do município de Jordão e estava em Rio Branco acompanhando sua esposa grávida. No entanto, ao chegar na capital, ele foi surpreendido com a revelação de que o filho que sua esposa espera não é dele, mas fruto de uma relação extraconjugal. Desesperado com a traição, Fernando, que não costuma beber, ingeriu álcool na tentativa de esquecer o ocorrido.

O acidente aconteceu quando Fernando, ao tentar atravessar a rua, hesitou ao perceber a aproximação da moto e acabou sendo atingido.

Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, enviando duas ambulâncias de suporte básico para o local.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos tanto a Fernando quanto ao motociclista Vicente. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Vicente foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um ferimento na cabeça, escoriações pelo corpo e dores lombares, mas seu estado de saúde é estável. Fernando, que apresentava sinais de embriaguez, também foi entregue ao setor de traumatologia com um corte na cabeça, desorientação e escoriações, mas também encontra-se em estado estável.

A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), esteve no local para colher informações e elaborar o boletim de acidente de trânsito. Posteriormente, os policiais se dirigiram ao Pronto Socorro para obter mais detalhes sobre o estado das vítimas.