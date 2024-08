Incêndio criminoso atinge veículo em pátio do Cisp de Acrelândia, suspeitos são presos

Na noite da última sexta-feira, 30, um incêndio criminoso foi registrado no caminhão do Centro Integrado de Segurança Pública de Acrelândia. O incidente quase causou uma tragédia de grandes proporções, pois as chamas se aproximaram perigosamente do prédio que abriga a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da cidade.

Graças à ação rápida e eficaz dos militares do Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado, evitando que as chamas se alastrassem e atingissem outros veículos estacionados no pátio. Em paralelo, a Polícia Militar agiu prontamente, conseguindo deter os suspeitos envolvidos no atentado.

A Polícia Civil já está com as investigações avançadas para determinar se há a participação de outras pessoas e qual seria a motivação por trás desse ataque. O Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, comentou sobre o ocorrido, destacando a importância da ação integrada das forças de segurança e agradecendo a todos pelo empenho.

“Gostaria de expressar meu profundo agradecimento a todos os profissionais envolvidos, especialmente aos bombeiros que agiram rapidamente para evitar uma tragédia maior. Estamos empenhados em investigar a fundo este atentado e garantir que os responsáveis sejam devidamente punidos”, declarou Maciel.

O delegado Dione dos Anjos Lucas, responsável pela delegacia de Acrelândia, também se manifestou, agradecendo o apoio do delegado Audizio Neto da Silva, de Capixaba, que está auxiliando na formalização dos procedimentos investigativos.

“Agradeço ao delegado Audizio Neto da Silva pelo apoio essencial na formalização dos procedimentos. A população pode ter a certeza de que os autores deste ato criminoso serão responsabilizados muito em breve. Este ataque poderia ter resultado em uma tragédia sem precedentes, mas nossa resposta rápida e coordenada mostra que não toleraremos tais atos de violência”, disse Dione dos Anjos Lucas.

As autoridades locais continuam em alerta máximo, reforçando a segurança e intensificando as investigações para garantir que ações como essa não voltem a ocorrer.

Fonte: Ascom/PCAC